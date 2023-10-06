DAÜ Psikoloji Bölümü 7. Deneysel Bilişsel Psikoloji Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Deneysel Bilişsel Psikoloji Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. Sempozyum 5-6 Ekim 2023 tarihlerinde, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempozyumda, deneysel ve bilişsel psikoloji alanında çalışmalar yapan akademisyen ve araştırmacılar bir araya gelerek bilimsel çalışmalarını paylaştı.

Sempozyumun açılış töreni, 5 Ekim 2023 Perşembe günü, saat 10:30’da gerçekleştirildi. Törene; DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ile Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar da katıldı.

“Bilimsel Anlamda Son Derece Doyurucu Bir Sempozyum”

Törende konuşan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar, sempozyum kapsamında iki gün boyunca bilimsel anlamda son derece doyurucu bir program hazırlandığını ifade etti. Bilimsel toplantıların, araştırma sorularını ve hipotezleri gündeme getirmenin yanında, toplantıların gerçekleştiği ülkelerin kültürlerini de tanıma fırsatı sağladığını belirten Prof. Dr. Bayraktar, katılımcılara Kıbrıs’ın en güzel şehirlerinden biri olan Gazimağusa kentinin kültürel değerlerini ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

“Bu Prestijli Etkinliğe Ev Sahipliği Yapmanın Onurunu Yaşıyoruz”

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan sempozyumun birincisinin Koç Üniversitesi, ikincisinin ise Boğaziçi Üniversitesi’nde yapıldığını ve iki yılda bir düzenlendiğini belirterek, fakülte ve bölüm olarak böylesine prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını aktardı. Sempozyumda alanlarında çok kıymetli bilim insanlarının sunumlar yapacağını belirten Prof. Dr. Özarslan, katılımcılara fakülte ve bölüm hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Özarslan katılımcılara güzel bir sempozyum geçirmelerini diledi.

“Sempozyumun Verimli Geçmesini Diliyorum”

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer, tüm katılımcılara hoş geldiniz diyerek sempozyumun verimli geçmesini diledi. Kendisinin de bir sosyal bilimci olarak insan davranışı üzerine bilimsel araştırmalar yaptığını kaydeden Prof. Dr. Tümer, insanın var oluşundan beri çeşitli faktörler ve etkenler altında farklı davranış biçimleri geliştirdiğini ifade etti. Prof. Dr. Tümer, insan davranışını anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Birinci Gün

Konuşmaların ardından 11:20 – 16:40 saatleri arasında sempozyumun birinci gün sunumları yapıldı. Ayşe Altan Atalay “Bilişsel Abartı Tarzı ve Bellek”, Sezin Öner-Yaman “İşlevsel Hatırlama: Bireysel ve Toplumsal Olaylar Bağlamında Duygu Düzenleme”, Burcu Kaya Kızılöz “Açılma Anılarının Gay ve Biseksüel Erkeklerin İyi Olma Haliyle İlişkisi”, Zahide Pamir “Serebral Görme Bozukluğu’nda Görsel Arama Görevinin Davranışsal ve Nöral Korelasyonları”, Ali İzzet Tekcan “Görmeyen Bireylerde Otobiyografik Hatırlama ve Epizodik Geleceği Düşünme Süreçleri”, Aslı Aktan-Erciyes “İki Dilli Bireylerde Duygu-Bellek Etkileşimlerinin İki Dilli (D1-Türkçe ve D2-İngilizce) Yetişkinlerde İncelenmesi” ve İlhan Raman “Görsel Sözcük Tanıma ve Türkçe’nin Anglo-odaklı Psikolinguistik Alanındaki Özel Yeri” başlıklı sunumlarını yaptı. Sempozyumun birinci günü, saat 16:40’ta gerçekleştirilen Poster Seansı’nın ardından sona erdi.

İkinci Gün

Sempozyumun ikinci günü 10:30-15:40 saatleri arasında yapılan sunumlarla devam etti. Ayşecan Boduroğlu “Veri-Bazlı Karar Verme Süreçleri: Etkili Veri Görsellerinin Rolü”, Çığır Kalfaoğlu “Beceri Gerektiren Hareketlerde Bilinçli Farkındalık”, Özlem Ertan-Kaya “Algısal Yük Etkisinde Cinsiyet ve Sunum Süresinin Karıştırıcı Rolü”, Buse Merve Ürgen “Hesaplamalı Modelleme İle Ön Bilginin Duyusal Süreçler Üzerindeki Davranışsal ve Nöral Etkilerini Anlamak”, Sami Gülgöz “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi Bağlamında Gelecek Öngörüleri”, Meymune N. Topçu “Toplumsal Endişeler, Toplumsal Bellek ve Gelecek Düşüncesi: Türkiye Seçimleri” ve Fatma Nur Öztürk “Devinim Eylemlerinde Gerçek Anlamın Ötesine Geçmek: Zihin Kuramı Müdahalesinin Çocukların Metaforik İfadeleri İşlemesine Aktarım Etkileri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Deneysel Bilişsel Psikoloji Sempozyumu, saat 15:40’ta yapılan Kapanış Töreni’nin ardından sona erdi.