DAÜ rahat kazandı:48-26

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25/03/2022

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DAÜ rahat kazandı:48-26

Hentbol Kadınlar sekizinci hafta karşılaşmasında DAÜ konuk ettiği Ozanköy’ü mağlup etti

Sekizinci hafta karşılaşmasında kadınlarda sahasında Ozanköy’ü mağlup eden DAÜ, rakibini 48-26 mağlup etti. Maçın ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 23-15 önde kapatan DAÜ, etkili oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettirerek sahadan 48-26 galip ayrıldı. DAÜ’de Aysu 18 golle maçın en skorer ismi oldu.

 

                                    O         G         B          M        AG       YG       AV       P

1          UKÜ                 8          8          0          0          336      203      133      16

2          DAÜ                8          7          0          1          308      224      84        14

3          LEVENT           8          3          0          5          220      207      13        6

4          DİGEM             7          3          0          4          211      229      -18       6

5          ŞAHLAN           7          2          0          5          200      225      -25       4

6          OZANKÖY       8          0          0          8          139      326      -187     0

 

25/03/2022 09:41
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TAGS: DAÜ, ozanköy, spor
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