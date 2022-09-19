DAÜ Rekreasyon Lisans Programı Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesindeki Rekreasyon Lisans Programı 2022 – 2023 Akademik Yılı Güz Dönemi için yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek.

Rekreasyon programından mezun olacak öğrenciler rekreasyon ve turizm sektörünün farklı alanlarında iş bulma imkanına sahiptirler. Mezunlar, rekreasyon, eğlence ve spor endüstrisinin herhangi bir sektöründe kariyerlerine başlayabilirler. Olası işverenler arasında eğlence merkezleri, sağlık ve spor kulüpleri, turizm işletmeleri, spor bakanlıkları, turizm bakanlıkları, spor turizmi tesisleri, sağlık turizmi tesisleri, konaklama işletmeleri, sosyal tesisler, dinlenme tesisleri, huzurevleri, tatil köyleri, sosyal hizmet ve tesisler, çocuk rekreasyon tesisleri, spor ve rekreasyon tesisleri, sosyo-kültürel rekreasyon tesisleri, misafirperverlik ve idari hizmet alanları, animasyon işletmeleri, özel okullar, üniversiteler, özel eğitim merkezleri, spor tesisleri, yerel yönetimler (belediyeler), kayak merkezleri, sahil tesisleri, kumarhaneler, yaz kampları, turizm büroları, tur operatörleri, ticari rekreasyon işletmeleri, milli parklar, eğlence parkları, gençlik müdürlükleri ve gençlik kampları gösterilebilir. Mezunlar aynı zamanda, akademik kariyerlerine DAÜ Turizm Fakültesi bünyesindeki lisansüstü programlara katılarak da devam edebilirler.

Rekreasyon Lisans Programı’na başvuracak olan KKTC, TC ve Yabancı uyruklu öğrencilerin programa kayıt yaptırabilmeleri için

Özel Yetenek Sınavı’na girecek olan tüm adayların https://we.tl/t-JIDSEnNJ1f adresinde belirtilen soruların tümünü cevaplayarak, verilmiş olan e-posta adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

2022 – 2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Rekreasyon Lisans Programı’na kayıt yaptıracak olan öğrencilere kontenjan dahilinde %100, %75 ve %50 oranlarında burs da verilecektir. Başvurularla ilgili detaylı bilgiye 0392 630 1269 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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19/09/2022 12:13