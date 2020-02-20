DAÜ Rektör vekili Hasan Demirel oldu

DAÜ Rektör vekilliğine Elektrik Fakültesi'nden Hasan Demirel getirildi

ads
20/02/2020
HK

ads
ads
DAÜ Rektör vekili Hasan Demirel oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam'ın istifa etmesinin ardından DAÜ Rektör vekilliğine Hasan Demirel getirildi.

DAÜ Rektör vekilliğine Elektrik Fakültesi'nden Hasan Demirel getirildi. Olağanüstü toplanan DAÜ Senatosu, rektörün istifasının ardından demokratik sürecin çalışması için ilk adımı attı. Kısa sürede, DAÜ'de rektörlük seçimi için süreç başlatılacak.

20/02/2020 17:23
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Hasan Demirel, haber, kıbrıs, kktc, Necdet Osam, demirel,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.