DAÜ Rektör vekili Hasan Demirel oldu
DAÜ Rektör vekilliğine Elektrik Fakültesi'nden Hasan Demirel getirildi
20/02/2020
HK
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam'ın istifa etmesinin ardından DAÜ Rektör vekilliğine Hasan Demirel getirildi.
DAÜ Rektör vekilliğine Elektrik Fakültesi'nden Hasan Demirel getirildi. Olağanüstü toplanan DAÜ Senatosu, rektörün istifasının ardından demokratik sürecin çalışması için ilk adımı attı. Kısa sürede, DAÜ'de rektörlük seçimi için süreç başlatılacak.