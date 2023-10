DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer’den Gazze Saldırılarına Yönelik Mesaj

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer, Gazze’de gerçekleşen hava saldırıları ile ilgili bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Tümer mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazze’de bulunan Baptist Hastanesi’ne (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısından dolayı büyük bir üzüntü duymaktayız. Yüzlerce çocuk, kadın ve masum sivilin hayatını kaybettiği hava saldırısı bir katliam ve vahşet olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir insanlık ve savaş suçudur.

Gazze’de ve bölgede yaşanan savaşın bir an önce son bulması, masum sivillerin ve özellikle çocukların daha fazla hayatını kaybetmemesi ve bu bağlamda Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kuruluşların bu katliamı durdurmak için bir an önce harekete geçmesi en büyük temennimizdir. Yaşanan hava saldırısı başta olmak üzere sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınadığımızı bildirir, Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileriz.”

18/10/2023 13:59