DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tümer’den DAÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Osam’a Teşekkür Plaketi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer, emekli olan DAÜ eski Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a teşekkür plaketi takdiminde bulundu. Prof. Dr. Tümer’in makamında düzenlenen plaket takdim töreni, 13 Ekim 2023 Cuma günü, saat 10:30’da gerçekleşti. Prof. Dr. Tümer, törende 1990 – 2023 yılları arasında DAÜ’de önemli görevler üstlenen Prof. Dr. Osam’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Osam da DAÜ’nün çok önemli bir kurum olduğunu belirterek, talep edilmesi halinde her zaman desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Osam’ın DAÜ’de Üstlendiği Görevler

7 Mayıs 1990’da, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, İngilizce Bölümü’nde Okutman olarak çalışmaya başlayan Prof. Dr. Osam, 11 Aralık 2002 – 1 Mart 2007 tarihleri arasında Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Başkanı olarak görev yaptı.

23 Şubat 2007 – 12 Ocak 2012 tarihleri arasında Eğitim Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Osam, Ocak 2012 - Ekim 2014 tarihleri arasında Rektör Danışmanı, 14 Ekim 2014 – 13 Haziran 2016 tarihleri arasında Rektör Vekili ve 14 Haziran 2016 – 20 Şubat 2020 tarihleri arasında Rektör olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Osam, 20 Şubat 2020 tarihinden itibaren DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürdü ve 30 Eylül 2023 tarihinde emekli oldu.