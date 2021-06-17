Daü Rektörlüğü, Turizm Fakültesi’ni Başarılarından Dolayı Tebrik Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, Turizm Fakültesi’ni son dönemde elde ettiği başarılardan dolayı tebrik etmek için bir onurlandırma töreni düzenledi.

Tören, DAÜ Turizm Fakültesi’nin, Çin merkezli dünya üniversite sıralama kuruluşu ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2021 Alan Sıralamaları Listesi’nde, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında 38. sırada yer alarak listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) giren tek fakülte olması, aynı zamanda hem Kıbrıs adası genelinde, hem de Türkiye üniversiteleri arasında listeye giren fakülteler arasında birinci sırada yer alması nedeniyle düzenlendi.

Söz konusu tören, 14 Haziran 2021 Pazartesi günü, saat 11:00’de, DAÜ Rektörlük Senato Toplantı Odası’nda gerçekleşti. Törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güven Ardahan’ın yanı sıra, fakülte akademisyenleri ve Social Sciences Citation Index (SSCI) yayını yapan araştırma görevlileri katıldı.

“Hedefimiz Her Zaman Daha İyiye Ulaşmak”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, ShanghaiRanking sıralamasında elde edilen başarının hem üniversite, hem de fakülte adına çok önemli olduğunu belirterek, sürekli yükseliş içerisinde olduklarını ifade etti. Bu başarının fakülte akademisyenleri, öğrenciler ve üniversite yönetiminin katkılarıyla elde edildiğini ve başarının bir tesadüf olmadığının altını çizen Prof. Dr. Kılıç, hedeflerinin her zaman için daha iyiye ulaşmak olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün uluslararası kriterleri yerine getirerek dünya listelerine girdiğini belirterek; ShanghaiRanking, Times Higher Education, University Ranking by Academic Performance ve benzer diğer sıralama kuruluşlarının sıralamalarında her zaman üst sıralarda yer almasının bunun bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. DAÜ’nün uluslararasılaşma noktasındaki büyük başarısının altını çizen Prof. Dr. Hocanın, “Küçücük bir adada %80’e yakın öğrencisini yurtdışından buraya getirebilmek ve eğitim verebilmek çok önemlidir. Uluslararası ölçütlerde bilimsel yayınlar ve çalışmalar bizim en üstte olmamızı sağlayan unsurlardır. Turizm Fakültemizin dünya çapında yer alması çok büyük bir başarıdır. Bu da emekle, çalışmayla ve bilgiyle olur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç’a fakültenin başarıları dolayısıyla teşekkür plaketi ve başarılarda emeği geçen öğretim üyeleri ile araştırma görevlilerine hediye takdiminde bulunuldu.

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17/06/2021 08:42