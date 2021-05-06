DAÜ Rektörlüğü’nden SABAK Akreditasyonu Alan Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne Teşekkür

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı’nın Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SABAK) tarafından 19 Mart 2021 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında 5 yıl süreyle akredite edilmesi dolayısıyla, akreditasyon sürecinde emeği geçen Sağlık Bilimleri Fakültesi hocalarına teşekkür plaketi ve hediye takdiminde bulundu. Söz konusu teşekkür toplantısı, 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü, saat 10.30’da, DAÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Odası’nda gerçekleşti. Törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil’in yanı sıra, akreditasyon sürecine katkı koyan Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü hocaları katıldı.

“KKTC’de Bir İlk”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, fakültenin 2010-2011 Akademik Yılı’nda eğitim hayatına başladığını belirterek, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bu alanda açılan ilk bölümü olma ayrıcalığına sahip olduğunu ve kuruluşundan bu yana gelişimini emin adımlarla ilerlettiğini ifade etti. Bu ilerleyişin SABAK akreditasyonuyla taçlandırıldığına işaret eden Prof. Dr. Malkoç, “Fakültemiz sadece eğitime odaklı bir fakülte değil, aynı zamanda sağlık bilimlerine açılan bir pencere olarak toplum hizmeti sunmayı da kendisine ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda, toplum sağlığına katkı sağlamak amacıyla Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ve Protez Ortez ve Biyomekanik Merkezimizde hasta alımı yapılmakta, projeler geliştirilmektedir. KKTC’de SABAK tarafından 5 yıllık akredite olan ve yine bir ilke imza atan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz hocalarına teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum” diye konuştu.



“Katkı Koyan Herkese Teşekkür Ediyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ise, hedeflere ulaşmak için takım halinde çalışmanın ve tüm zorluklara rağmen odaktan hiç uzaklaşmadan hedefe doğru ilerlemenin önemine işaret ederek “Üniversitemizin genel vizyonunda, programlarımızın uluslararası ve saygın kuruluşlar tarafından akredite edilmesi yer almaktadır. DAÜ’nün aldığı uluslararası akreditasyonların hepsi ayrı bir başarı öyküsüdür. Bu anlamda SABAK akreditasyonu, üniversitemiz ve fakültemiz adına çok önemli bir başarıdır. Üniversitemizde; özgür akademik düşüncelerin yaşatıldığı, akademik gelişimin sergilendiği, kurumsal yapıyla hedeflere yürünen bir ortam bulunmaktadır. Bu konuda tüm fakültelerimize destek olmaya ve onların önünü açmaya devam edeceğiz. SABAK akreditasyonu sürecine katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından, SABAK akreditasyonu çalışmalarında emeği geçenler adına Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’a teşekkür plaketi, aynı zamanda emeği geçen hocalara da hediye takdiminde bulunuldu.

SABAK Nedir?

SABAK, farklı disiplinlerdeki sağlık bilimleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan bağımsız bir dernek olarak faaliyet gösteriyor. SABAK, söz konusu değerlendirmeyi 9 değerlendirme ölçütüne göre yapıyor. Bu ölçütler; “Eğitim Programı”, “Program Çıktıları”, “Öğrenciler”, “Öğretim Elemanları”, “Altyapı”, “Yönetim Yapısı”, “Kurum Desteği ve Maddi Kaynaklar”, “Sürekli Yenileme ve Gelişim”, “Disipline Özgü Ölçütler” olarak sıralanıyor. 5 yıllık akreditasyonun anlamı ise bir sonraki beş yılın sonunda yapılacak olan genel değerlendirmeye kadar, kesin akreditasyon olarak kabul edilmesi olarak açıklanıyor.

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06/05/2021 12:02