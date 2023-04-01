DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın 256. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’na Katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, bu yıl 256’ncısı İzmir’de gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’na katıldı.

Ege Üniversitesi, Prof. Dr. Yusuf Vardar Meslek Öncesi Temel Bilimler Enstitüsü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun Göktaş, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, YÖK Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile YÖK’e bağlı üniversitelerin rektörleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelere yönelik AR-GE çalışmalarının çeşitlenmesi ve hızlanması için proje çağrısında bulunacaklarını açıkladı. Prof. Dr. Özvar, depremde zarar gören bölgelerin yeniden kalkınmasına tüm iç ve dış paydaşlarla birlikte destek vermeyi sürdüreceklerini aktardı.

Konuşma sonrasında Avrupa Üniversiteler Birliği’ne üye üniversite rektörleri ve Prof. Dr. Özvar aralarında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın da yer aldığı rektörlerle kampüs bahçesinde bir araya geldi.

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01/04/2023 19:09