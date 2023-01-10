DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın Başarılarından Dolayı Spor İşleri Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hocanın, son zamanlarda üst üste çeşitli branşlarda elde edilen başarılardan dolayı DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret ederek tebriklerini iletti. Söz konusu ziyarette DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ve müdürlük personeli hazır bulundu.

Prof. Dr. Hocanın, ziyaret sırasında gerçekleştirdiği konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve yurtdışında düzenlenen çeşitli spor müsabakalarında DAÜ sporcularının elde etmiş olduğu başarılardan dolayı gururlu olduklarını dile getirerek, emeği geçen tüm antrenörleri ve ekibi tebrik etti.

DAÜ Spor İşleri Müdürü Konnolu, DAÜ’nün spor alanında elde ettiği başarılardan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, yeni dönemde de tüm branşlarda iddialı olduklarının altını çizdi ve DAÜ Rektörlüğü’ne desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

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10/01/2023 15:46