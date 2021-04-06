DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Geleneksel Sporlar ve Oyunlar” konulu konferansta onur konuğu oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Uluslararası Spor, Gelişim ve Barış Günü dolayısıyla, Birleşmiş Milletler’in de katkısıyla dünyanın dört bir yanından rektörlerin, uzmanların ve temsilcilerin yer aldığı “Geleneksel Sporlar ve Oyunların COVID-19 Esnasında ve Sonrasında Küresel Barış ve Gelişime Etkileri” başlıklı konferansta Onur Konuğu olarak yer aldı. Söz konusu konferans, 4 Nisan 2021 Pazar günü, saat 18.00’de çevrim içi olarak gerçekleşti.

Prof. Dr. Hocanın, konferansın açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında düzenlenen organizasyonun herkes için önemli olduğuna inandığını belirterek, sporun dünyadaki bireyleri, toplulukları, ulusları birleştirmede önemli bir rol oynadığını, herkes için ortak bir zemin ve dünyayı değiştirmek için çok güçlü bir araç olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Hocanın, DAÜ'nün sosyal hayata ve spora verdiği önem ve desteğin 25 yılı aşkın bir süredir giderek artmakta olduğunu belirtti. DAÜ’nün sporun insan yaşamındaki öneminin farkında olan ve bu bilinç doğrultusunda hareket eden bir üniversite olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hocanın, hem yaşadığımız coğrafyada hem de dünyada geleneksel yerel spor oyunlarına katılımın gelişimde aktif rol oynadığını bildirdi.

DAÜ’nün spor alanında büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, uluslararası spor organizasyonlarına katılmaya büyük önem verdiklerini vurguladı. DAÜ’nün 22 farklı branşta 400'den fazla sporcusu olduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, güçlü sporcularla, spora ve sporseverlere gereken önemi verip desteklediklerini aktardı.

DAÜ Araştırma Görevlisi Maydon Sunum Yaptı

Konferansta; DAÜ Turizm Fakültesi Doktora Öğrencisi ve Araştırma Görevlisi Denitsa Hıristoforova Maydon da konuşmacı olarak yer aldı. Maydon, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı Maloney ile birlikte, geleneksel sporların ve oyunların COVID-19 sürecinde okullarda uygulanmasının önemine ilişkin hazırladıkları makaleyle ilgili 15 dakikalık bir sunum gerçekleştirdi.

Kırgızistan Manas Üniversitesi Yerel Sporlar ve Oyunlar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin organizasyonunda ve ABD’de yer alan Bowie Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta, geleneksel oyunların kaybolmamasının önemi, geleneksel oyunların çocukların gelişimine olan katkıları ve pandemi sürecinde çocukların geleneksel oyunları veya sporları icra edememesinden dolayı psikolojik olarak nasıl etkilendiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Konferans, aynı zamanda “İyi Sağlık” ve “Herkes İçin Kaliteli Eğitim” gibi Birleşmiş Milletler’in 2030 hedefleri arasında yer alan sürdürülebilir gelişim hedeflerini de kapsıyor. Konferansta KKTC, Türkiye, ABD, Kırgızistan, Polonya, İspanya, Malezya, Rusya Federasyonu ve Botsvana’dan panelistler ve konuşmacılar yer aldı.

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06/04/2021 15:39