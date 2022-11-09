DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

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09/11/2022

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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümü sebebiyle kaleme aldığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

 

“Modern ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümünde kendisini rahmet ve minnetle anıyorum. Milletiyle başlattığı Milli Mücadele’yi milletiyle başarıya ulaştırmış ve her zaman halkıyla iç içe olmuş bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirası yaşatmak en önemli görevimizdir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlü vizyonuyla birlikte zor şartlar altında gerçekleştirmiş olduğu siyasal, toplumsal, hukuksal, kültürel, ekonomik ve eğitim alanındaki devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir asır boyunca ayakta tutan ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmayı hedef olarak gösteren en önemli miraslarıdır. Bizler de bilim insanları olarak daha iyi bir gelecek için bu mirasların önümüzdeki nesillere aktarılmasını ve sonsuza kadar yaşatılmasını görev edindik.

 

Sevgili gençler; sizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir’ sözünü hatırlatmak isterim. Sizler bizim ülkelerimizin geleceğisiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü iyi anlamak ve O’nun bilimin ışığında bizlere gösterdiği geleceğe yürümek; modern, çağdaş ve barış içerisinde bir geleceğe yürümek demektir.

 

Şu an bedenen aramızda olmasa da; fikirleriyle ve düşünceleriyle aramızdadır ve sonsuza kadar aramızda kalmaya devam edecektir. Bütün ömrünü Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Halkı’nın geleceğine adayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla, sevgiyle ve büyük bir özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun.”

 

09/11/2022 14:47
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TAGS: Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ
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