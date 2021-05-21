DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan 22 Mayıs Dünya Biyo-Çeşitlilik Günü Mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 22 Mayıs Dünya Biyo-Çeşitlilik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Hocanın, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“22 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından dünyada biyolojik çeşitliliğin önündeki sorunlara ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Biyo-Çeşitlilik Günü olarak belirlenmiştir. Biyolojik çeşitlilik dünyamızda sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilir olması için hiç kuşkusuz büyük bir önem arz etmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Biyo-Çeşitlilik Günü ile ilgili bu yılın teması olarak ‘Çözümün Parçasıyız’ sloganını belirlemiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi de, birçok alanda olduğu gibi adamızda biyolojik çeşitliliğin korunması adına geçmişten bugüne yürüttüğü ve destek olduğu projeler ile her zaman “Çözümün Parçası” bir eğitim kurumu olmayı görev edinmiştir.

Adamızda ve tüm dünyada doğamızın ve başta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan canlıların güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük bir önem taşımaktadır. Bu vesileyle biyo-çeşitliliğin korunması konusunda farkındalığımızın artmasını sağlamayı amaçlayan 22 Mayıs Dünya Biyo-Çeşitlilik Günümüzü kutlar, farklı canlı çeşitlerinin dünyamızda sağlık ve huzur içinde bir arada yaşayabileceği güzel bir gelecek temenni ederim.”

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21/05/2021 15:00