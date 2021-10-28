DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Hocanın, mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923 tarihinde anavatan Türkiye’de Cumhuriyeti ilan ederek, ilkeleri ve yapmış olduğu çağdaş devrimler ile Türk Halkı’na aydınlık bir gelecek çizmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile halkın yokluklar içerisinde vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesi ile elde edilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de aynı şekilde Kıbrıs Türkleri ile anavatan Türkiye’nin omuz omuza mücadelesinin bir eseridir. Bu nedenle Cumhuriyet Bayramı, her yıl 29 Ekim günü Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de aynı coşkuyla kutlanmaktadır. Cumhuriyet yönetim sistemi, ülkenin gücünü halktan alarak, bilim ve ilimin ışığında her alanda çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırma hedefinin en önemli yapı taşı olmuştur.

Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir’ sözünün ve O’nun Türk Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma yönündeki devrimlerinin izinde ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu vesile ile tüm Türk Halkı’nın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”

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28/10/2021 16:03