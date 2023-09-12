DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan Libya’da yaşanan sel felaketiyle ilgili geçmiş olsun mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Libya’yı etkileyen Daniel Kasırgası sonrasında yaşanan sel felaketleri nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı. Prof. Dr. Hocanın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz haftadan beri Akdeniz bölgesini etkisi altına alan Daniel Kasırgası; Türkiye Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Yunanistan’da can ve mal kaybına yol açarak bizleri derinden üzmüştü. Daniel Kasırgası, maalesef ki geçtiğimiz günlerde de bölgedeki etkisini sürdürerek Libya’ya ulaşmış ve yerel yönetimlerin açıklamalarına göre iki binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın ise kayıp olduğu ve pek çok şehrin sular altında kaldığı bir sel felaketine yol açmıştır.

Kasırganın yarattığı şiddetli fırtınayı bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hissettik. Ancak Libya’da yaşanan felaket maalesef ki çok büyük boyutlardadır. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti de dahil olmak üzere pek çok ülkeden Libya’ya yardımlar ulaştırılmaktadır.

Başta üniversitemizin Libya uyruklu öğrencileri ve aileleri olmak üzere, Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak tüm Libya Halkı’na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileriz.”