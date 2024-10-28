DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kutladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Prof. Dr. Kılıç söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Tam 101 yıl önce bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’i kurarak, silah arkadaşları ve Türk Halkı ile birlikte yakmış oldukları bağımsızlık ateşini taçlandırmıştı. Hiç şüphe yok ki; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yalnızca Türk dünyasında değil, tüm dünyada etkili olmuş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleri ve Atatürk devrimleri, Türk Halkını muasır medeniyetler seviyesine çıkarmıştır.

Cumhuriyet’i, esaret ve dayatmalara boyun eğmeyen Türk Milleti’nin tabiat ve adetlerine en uygun idare olarak tanımlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Egemenlik, Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesi ile 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, O’nun atmış olduğu sağlam temeller sayesinde, büyük bir güçle yoluna devam etmektedir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de büyük önem arz etmekte ve aynı Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu gibi burada da her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesini kendisine örnek almış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Kıbrıs Türkü olarak her zaman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, bilimin ışığı ile ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak bugün Türk Halkı’nın bu topraklarda özgürce var olmasını sağlayan tüm şehitlere Allah’tan rahmet diliyor, kendilerini saygı ve minnetle anıyorum.