DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Kutladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Prof. Dr. Kılıç söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. 30 Ağustos hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun mihenk taşıdır. 26 Ağustos 1922’de başlatılan Büyük Taarruz’da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığında Türk milleti vatan için işgale karşı canları pahasına savaşmış ve 30 Ağustos 1922’de büyük bir zafere ulaşmıştır. Bu zafer Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğinin en güzel örneği, iradesinin ve inancının en büyük simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu eser, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır.” şeklinde nitelendirdiği 30 Ağustos Zaferi sonucunda Yunan ordusu büyük bir yenilgiye uğratılmış ve 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşu ile de Türk toprakları Yunan işgalinden tamamıyla kurtulmuştur. “Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir.” sözüyle Atatürk milletine olan inancını, güvenini ve bağlılığını vurgulamıştır. Tam 102 yıl önce imkansızlıklar içerisinde, bağımsızlık için feda olan canlarla kazanılan bu büyük zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Türk Milleti’ni tüm dünyanın gözünde yüceltmiştir.

Başta bu eşsiz zaferi bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanları ve aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anar, 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yılında Zafer Bayramı’mızı en içten dileklerimle bir kez daha kutlarım.