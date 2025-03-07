DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 8 Mart dünya kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Kılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başta Üniversitemiz için emek veren tüm kadın personelimiz olmak üzere ülkemiz ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Kadınların gerek anne, gerek eş olarak, gerek iş dünyasında, gerek evlerimizde, gerekse de toplumsal yaşamda hayatlarımıza kattığı değer paha biçilmezdir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine en fazla önem veren kurumların başında gelen Üniversitemizde 1,000’in üzerinde kadın personelimiz erkek çalışanlarımızla omuz omuza öz verili bir şekilde çalışmakta ve kurumsal başarılarımıza değerli katkılarda bulunmaktadırlar. Ayrıca birçok kadın personelimiz rektör yardımcılığı, dekanlık, bölüm başkanlığı, müdürlük, şube amirliği, birim sorumluluğu ve koordinatörlük gibi yönetici kadrolarında da yer almakta ve Üniversitemizdeki işleyişin başarıyla sürdürülmesi noktasında büyük katkılar sağlamaktadırlar. Doğu Akdeniz Üniversitesi kadının toplum içerisindeki yerinin öneminin farkında olarak, her zaman bu konuda örnek olmaya devam edecektir.

Kadınlara uygulanan fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik her türlü şiddeti ve ayrımcılığı kınadığımı ifade ederken, dünyamızda yaşayan tüm kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik özgürlük ve eşitliklerine kavuşabilmeleri temennisiyle bu anlamlı günü bir kez daha kutluyor, saygılarımı sunuyorum.”