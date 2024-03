DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Kılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başta Üniversitemiz için emek veren tüm kadın personelimiz olmak üzere ülkemiz ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Dünya Yüzünde Gördüğümüz Her Şey Kadının Eseridir.” Kadınların gerek anne, gerek eş olarak, gerek iş dünyasında, gerek evlerimizde, gerekse de toplumsal yaşamda hayatlarımıza kattığı değer paha biçilmezdir. Bir kadının karnında başlayan yaşam süreçlerimiz, yine onların hayatın her alanındaki dokunuşlarıyla şekillenmekte ve güzelleşmektedir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine en fazla önem veren kurumların başında gelen Üniversitemizde de 1,000 civarında kadın personelimiz erkek çalışanlarımızla omuz omuza öz verili bir şekilde çalışmakta ve kurumsal başarılarımıza büyük katkılarda bulunmaktadırlar. Doğu Akdeniz Üniversitesi kadının toplum içerisindeki yerinin öneminin farkında olarak, her zaman bu konuda örnek olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle dünyamızda yaşayan tüm kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik özgürlük ve eşitliklerine kavuşabilmeleri temennisiyle bu anlamlı günü bir kez daha kutlar, kadınlara uygulanan fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik her türlü şiddeti ise kınadığımı bildiririm.”

Bu habere tepkiniz:



07/03/2024 13:20