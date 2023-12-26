DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Bir Araya Geldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 23 Aralık 2023 Cumartesi günü, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile bir araya geldi. Söz konusu görüşme, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi Rektörlüğü’nde gerçekleşti. Görüşmede; DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Osman M. Karatepe, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Vekili Prof. Dr. Orhan Çelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi Rektör Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Volkan Nurçin ve Dr. Öğr. Üyesi Zeki Akçam ile üniversitelerin temsilcileri yer aldı.

“Her Türlü Desteğe Hazırız”

Görüşmede konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ilk üniversite olarak son derece önemli bir konumda bulunduğunu ve çok önemli mezunlar verdiğini belirtti. 1946 yılında kurulan Ankara Üniversitesi’nin de Cumhuriyet döneminin ilk üniversitesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ünüvar, böylesine köklü iki kurumun çok yakın bir iş birliği içerisinde olmasının gerekliliğine işaret etti. DAÜ ile Ankara Üniversitesi arasında yakın geçmişte bir iş birliği protokolü imzalandığını aktaran Prof. Dr. Ünüvar, bu iş birliği protokolünün daha da geliştirilmesi ve yeni adımlar atılması konusunu görüşmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti. Prof. Dr. Ünüvar, Ankara Üniversitesi olarak DAÜ için her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.

“İş Birliğinin İlerlemesi İki Kuruma da Büyük Katkı Sağlayacak”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da Cumhuriyet döneminin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi’nin Rektörü ve akademisyenleriyle bir arada olmanın kendileri için gurur verici olduğunu belirtti. Böylesine köklü bir üniversiteyi genel olarak KKTC’de ağırlamaktan ve özel olarak da DAÜ ile olan yakın iş birliğini geliştirme adına bu toplantıyı yapmaktan dolayı onur duyduklarını vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, amaçlarının daha farklı alanlarda da bu ilişkileri geliştirmek olduğunu kaydetti. DAÜ’nün Anavatan Türkiye Cumhuriyeti sayesinde bugünlere geldiğine vurgu yapan Prof. Dr. Kılıç, Ankara Üniversitesi ile DAÜ arasındaki ilişkileri iki kuruma büyük bir katkı sağlamak üzere daha ileri bir noktaya taşımayı amaçladıklarını kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ olarak Ankara Üniversitesi ile her alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından iki üniversitenin yöneticileri ve temsilcileri kurumlar arasındaki iş birliği protokolünün hangi alanlarda genişletilebileceği konusunda istişarelerde bulundular. Görüşme sonunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a Kıbrıs’a özgü ipek kozalı pano, Prof. Dr. Ünüvar tarafından da Prof. Dr. Kılıç’a Ankara Üniversitesi logolu plaket takdiminde bulunuldu.