DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç Brtk’nın Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun kuruluş yıl dönümünü bir mesajla kutladı. Prof. Dr. Kılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Meryem ÖZKURT;

25 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını ve sesini dünyaya duyurabilmek ve halkın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi misyonuyla zor şartlarda yayın hayatına başlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, bugün çağdaş bir tesiste, alanında uzman çalışanları ile her gün gelişerek yoluna devam ettiğini gururla izlemekteyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin radyo ve televizyon kurumlarının öncüsü konumundaki Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, 60 yıllık yayın hayatında kendini sürekli geliştirmiş ve ülkemizin medar-ı iftiharı konumuna gelmiştir.

Kaliteli radyo ve televizyon yayıncılığı ilkeleri ile yayın hayatına devam eden Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60. Kuruluş Yıl Dönümü’nü en içten dileklerimle kutlar, sizi ve sizin nezdinizde kurumunuzun bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm personelinizi tebrik eder, hayatta olmayan çalışma arkadaşlarınıza ise Allah’tan rahmet dilerim. Nice başarılı yıllar ve yayınlar dileğiyle…”