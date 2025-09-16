DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, KKTC’de Yükseköğretim ve DAÜ’nün Durumunu Değerlendirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kanal T ekranlarında Damla Dabis’in hazırlayıp sunduğu “Damla Dabis ile Yaz Sabahı” programına konuk oldu. Prof. Dr. Kılıç söz konusu programda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) üniversite enflasyonu içerisinde DAÜ’nün durumu, geleceği ve son güncel gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yükseköğretim sektörünün turizmle birlikte ülkenin en önemli kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, yükseköğretimin planlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek, hedef, vizyon ve misyon belirlemenin önemine değindi.

Üniversitelerin iç denetimi konusuna da değinen Prof. Dr. Kılıç, her üniversitenin kalite ve denetim sorumluluğu olduğunu belirterek, ticari mantıkla yürütülen üniversitelerde bu alanda sorunlar yaşandığını ifade etti. Üniversitelerin ekonomik ve bilimsel katkılarının yanı sıra toplumun gelişimine de katkı sağladığını aktaran Prof. Dr. Kılıç, akreditasyonlarla uluslararası denetimin sağlanmasının önemine işaret etti.

DAÜ’ye Yerleşen Öğrenci Sayısında Artış Yaşandı

DAÜ öğrenci sayısına ilişkin de bilgiler paylaşan Prof. Dr. Kılıç, kayıtların devam ettiğini, KKTC uyruklu öğrenciler ile yabancı öğrencilerin kayıt süreçlerinin farklı olduğunu belirtti. Ülke genelinde Türkiye uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yerleşme sayısının düştüğünü ve bu durumun Türkiye’de birçok vakıf üniversitesinin açılmasından kaynaklandığını aktaran Prof. Dr. Kılıç, bu soruna çözüm olarak DAÜ’nün çağın gereklerine uygun yeni programlar açtığını ve mevcut programları geliştirdiğini vurgulayarak, geçtiğimiz yıla oranla bu yıl DAÜ’ye öğrenci yerleşme sayısının yükseldiğini açıkladı. Yabancı öğrenci sayılarında da düşüş olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, bunun ülke ekonomisi açısından önemli bir kayıp olduğuna dikkat çekerek, bu kaybı gidermek için devletin gerekli politikaları üretmesi gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Kılıç, bu kapsamda üniversitelerin tanıtımı için devlet ile üniversitelerin ortak tanıtım faaliyetleri yürütmesi gerektiğini aktardı.

“DAÜ KKTC Yükseköğretiminin Amiral Gemisi”

DAÜ’nün toplumun algısında ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, “Bugün KKTC’de DAÜ mezunu olmayan bir aile olduğunu düşünmüyorum.” diyerek, DAÜ’nün KKTC yükseköğretiminin amiral gemisi konumunda olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, üniversitenin köklü geçmişi, uluslararası akreditasyonları, akademik başarıları, araştırma faaliyetleri ve yeni dönem hedefleri hakkında da bilgiler vererek, DAÜ’nün ülke ekonomisine ve toplumsal gelişime sağladığı katkılara dikkat çekti.