DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan kılıç TAK’ın Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç Türk Ajansı Kıbrıs’ın kuruluş yıl dönümünü bir mesajla kutladı. Prof. Dr. Kılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Fehmi Gürdallı;

1973 yılında Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurabilmek amacıyla, Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş’ın destekleri ile kurulan Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), bugün yarım asırlık çok değerli bir kurum olarak yoluna devam etmektedir. Kıbrıs Türk Basını’nın temel yapı taşı olan TAK’ın, toplumumuzun doğru, tarafsız ve güvenilir haber alması için büyük katkılarda bulunduğunu ve Kıbrıs Türk Halkı’nın haber alma özgürlüğü için büyük bir çaba ve başarı ile çalıştığını yakından takip etmekteyiz.

50. yılında da doğru ve tarafsız gazetecilik ilkeleri ile halkımızı en önemli haberlerle buluşturmaya devam eden TAK’ın kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, size ve sizin nezdinizde tüm çalışma arkadaşlarınıza basınımız ve toplumumuz için vermiş olduğunuz değerli hizmetlerden ötürü teşekkürlerimi sunarım.”