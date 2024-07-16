DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, tercih döneminde öğrencilere başarılar diledi

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınav Sonuçları (2024 YKS) 16 Temmuz 2024 Salı günü açıklandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemine yönelik bir mesaj yayınlayarak, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Prof. Dr. Kılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Öğrenciler;

Yaşam yolculuğunuzun en önemli dönüm noktalarından bir tanesi yükseköğretiminiz için yapacağınız tercihlerdir. Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Temmuz 2024 Salı günü açıklanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınav Sonuçları’nın hepiniz için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Önümüzdeki günlerde yine ÖSYM tarafından açıklanacak program çerçevesinde Üniversite tercihlerinizi yapacak ve birçoğunuz yakın bir gelecekte hayatınızın en önemli evrelerinden biri olan Üniversite hayatına başlayacaksınız.

Kaderinizi belirleyecek olan bu önemli tercihi yaparken elbette dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Eğitim alacağınız Üniversitenin dünya sıralamalarındaki yeri, programlarının sahip olduğu uluslararası akreditasyonlar, akademik kadrosu, öğrenci çeşitliliği, kampüs ortamı, güvenliği, sosyal ve sportif olanakları, ileride “En Güzel Yıllarım” diyeceğiniz üniversite eğitiminiz için çok önemli kıstaslardır. Doğu Akdeniz Üniversitesi de, bu önemli kıstasları yerine getirmiş olan gerçek bir dünya Üniversitesidir. Üniversitemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yasa ile kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi olarak; öğrencilerine güvenli bir ülke ve kampüs ortamında, uluslararası çeşitlilik ve sosyal aktiviteleri ile birlikte dünyadaki en üst düzeydeki eğitimi ve araştırma imkanlarını sunmaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilgili her türlü bilgiye web sayfamızdan ulaşabileceğinizi hatırlatır, hepinize hayatınızın bu dönüm noktasında gönülden başarı dileklerimi iletirken, tercihlerinizin sizlere mutluluk ve güzel bir gelecek getirmesini temenni ederim.