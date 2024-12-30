DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın Yeni Yıl Mesajı





Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Dünya genelinde, Anavatan Türkiye’de ve ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ekonomik ve politik birçok gelişmeye sahne olan 2024 yılı, Üniversitemiz açısından tarihi bir dönüm noktasının yaşandığı, olumlu adımların atıldığı, başarıların katlanarak devam ettiği bir yıl oldu. 2024 yılı boyunca Üniversitemizin akademik başarısını artırmak, öğrencilerimizin gelişimini desteklemek ve toplumumuza katkıda bulunabilmek adına özveriyle çalıştık. 2024’ün kurumumuz açısından en önemli gelişmesi Mali Protokol’ün imzalanması ile gerçekleşti. 4 Nisan 2024 tarihinde Üniversitemizin sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulmasına ilişkin çalışmalar kapsamında hazırlanan protokol, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Dt. Ünal Üstel’in şahitliğinde Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nazım Çavuşoğlu ile imzalanarak yürürlüğe koyuldu. 2024 yılı, Üniversitemiz açısından DAÜ çalışanlarının kurumlarına sahip çıkmak adına büyük adım attığı, özverili bir şekilde çok çalıştığı, yeni başarılara imza atılan ve geleceğe dair umutların yeşerdiği bir yıl oldu.

Öte yandan 2024 yılında çeşitli coğrafyalarda devam eden savaşlar, yaşanan doğal afetler, özellikle bebeklerin ve küçük çocukların hayatına mal olan olaylar ne yazık ki insanlık adına utanç ve üzüntü kaynağı olarak tarihe yazıldı.

Her yeni yılın yeni umutlar, yeni başlangıçlar ve daha parlak bir gelecek için fırsatlar sunduğunu bilerek 2025 yılına merhaba derken, hayatlarımızda ve dünyamızda yeni bir sayfa açıyoruz. Dileyelim ki bu sayfa renkli ve güzel anılarla, sağlık, mutluluk, huzur ve barışla dolsun. Dileyelim ki bu yeni yıl, dünyamızda savaşların sona erdiği, çocukların eşit şartlarda mutluluk içinde yaşayabildiği, refah ve huzur dolu bir yıl olsun.

Bizler Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak 2025 yılı için hedeflerimizi daha da büyütüp bilim, teknoloji, sanat ve spor gibi farklı alanlarda öncü olmaya, toplumsal farkındalık projeleri ile fark yaratmaya devam edeceğiz. En büyük dileğimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin dünya çapında bir eğitim kurumu olarak konumunu daha da güçlendirmektir.

Bu vesile ile öğrencilerimize, mezunlarımıza, tüm personelimize ve halkımıza mutlu bir yıl diliyor, 2025 yılının başarılarla dolu, sevdiklerimizle birlikte keyifli anılar biriktereceğimiz, hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağımız güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum.