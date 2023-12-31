DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç'ın yeni yıl mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“DAÜ ailesi olarak tüm DAÜ çalışanlarının, öğrencilerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yeni yılını en içten dileklerimizle kutlar, 2024 yılının ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, barış, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.

Geride bıraktığımız, ancak etkilerini yeni yılda da göreceğimiz 2023 yılı; gerek ülkemiz, gerek Türkiye, gerekse de dünyada ne yazık ki yüzleri güldürmedi. 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ile hem ülkemizde, hem de Türkiye’de büyük acılar yaşandı. Şampiyon Melekler Takımı’ndaki biricik evlatlarımızı, onları başarı ve umutla dolu bir geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizi ve velilerimizi deprem felaketinde yitirmemiz, ülke genelinde hepimizi derinden yaralayan ve silinmesi asla mümkün olmayan izler bıraktı. DAÜ ailesi olarak, 2024 yılında da Şampiyon Melekler Takımı’nın ailelerini haklı davalarında sonuna kadar destekleyeceğimizi belirtir, yeni yılda suçluların en ağır ceza ile yargılanmalarını ve adaletin en erken zamanda tecelli etmesini temenni ederim.

Öte yandan 2023 yılında dünya genelinde yaşanan savaşlarda binlerce çocuk, kadın ve masum sivil hayatını kaybetti. Binlerce insan yaşadıkları topraklardan göç etmeye zorlandı. Yaşanan savaşların bir an önce son bulması, başta çocuklar olmak üzere masum sivillerin daha fazla hayatını kaybetmemesi en büyük temennilerimiz arasında yer almaktadır.

Elbette ki DAÜ olarak içinde bulunduğumuz ekonomik krizin farkındayız ve bu bizim üstesinden gelmek zorunda olduğumuz en öncelikli meselemizdir. Yıllardır göz ardı edilen sorunlar bizi ekonomik açıdan zorlu bir sürecin içine taşımıştır. Kısa vadede mümkün olanın yapılması, geleceği daha doğru planlamamızın önünü açacaktır; çabamız da bu yöndedir.

Yine de yaşanılan bu zor süreçte yüzümüzü güldüren ve bilimsel alanda göğsümüzü kabartan pek çok başarıya da imza attık. Üniversitemiz 2023 yılında da bilimsel alanda uluslararası arenalarda yükselişini sürdürmeye devam etti. 2024 yılında hedefimiz el birliği ile çalışarak Üniversitemizi daha da üst noktalara taşımak ve yaşanan sıkıntıların sona ermesi için gerekli adımları atarak daha refah bir geleceğe ulaşmaktır. Öğrencilerimize, tüm personelimiz ve halkımıza bir kez daha mutlu bir yıl diler, savaşların arttığı ve acıların büyüdüğü bir yılı geride bırakırken, 2024 yılının hepimize sağlık, huzur, barış, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederim.”