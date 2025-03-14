DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesaji

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde her yıl 14 Mart, Tıp Bayramı olarak kutlanmakta ve bu özel gün, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını onurlandırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Sağlık, hiç şüphesiz insanoğlu için en önemli değerlerin başında gelmektedir ve her toplumun en temel değerlerinden biridir. Sağlıklı bir yaşam sürmek hepimizin en büyük isteği ve en büyük dileğidir. İnsan sağlığını korumak, iyileştirmek ve yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışan, büyük bir fedakarlıkla hayat kurtaran tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık teknik personeline ve sağlık sektöründe görev alan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız.

Sağlık sektöründe çalışan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız dünyanın en zor, en özverili ve en fazla sorumluluk gerektiren mesleklerini icra etmektedirler. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık emekçilerimiz halk sağlığı adına gece gündüz fedakarca hizmet vermekte, en zor zamanlarımızda yanımızda olarak şifa dağıtmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstermektedirler. İnsan hayatına en fazla dokunan meslek gruplarının başında gelen sağlık emekçileri, her gün hayat kurtarmak için özel hayatlarından, aileleri ile geçirecekleri zamanlardan feragat etmektedirler.

Tıp dünyası, her geçen gün yeni bilgilerle gelişen ve ilerleyen bir alandır. Bu ilerlemeyi sağlamak adına, geleceğin sağlık çalışanları olan öğrencilerimizi, bilimsel birikim ve etik değerlerle donatarak, insanlığa katkı sağlayacak bireyler olarak yetiştirmeyi sürdürüyoruz. Üniversitemiz bünyesinde eğitim veren Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde yer alan Marmara Üniversitesi Ortak Tıp Programı kapsamında da tıp dünyası için küresel sağlık sorunlarının farkında olan, sorgulayan, bilimdeki gelişmeleri yakından izleyerek evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan, etik yönde bilinçli, analitik yeteneği yüksek, teknolojiyi bilgiye çevirmeyi başarabilen yüksek kalitede hekimler yetiştirilmektedir.

14 Mart Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarımızın emeklerinin takdir edilmesi, toplumda sağlık hizmetlerinin önemi konusunda farkındalık oluşturulması için büyük bir fırsattır. Hep birlikte, daha sağlıklı bir toplum için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğimize olan inancımızı yineleyerek, bu kutsal mesleği icra eden tüm hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, Üniversitemiz bünyesinde bu alanda hizmet veren tüm personelimiz ve geleceğin sağlık emekçisi olacak olan öğrencilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, tüm halkımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.”