DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü Yıl Dönümü sebebiyle kutlama mesajı yayınladı. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı tüm Türk Halklarına kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk Halkı ile birlikte omuz omuza vererek yakmış oldukları bağımsızlık ateşini Cumhuriyet’i kurarak taçlandırmasının üzerinden bir asır geçti. Cumhuriyet ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleri, yalnızca Türk dünyası için değil, tüm dünyada etkili olmuştur. Atatürk devrimleri, Türk Halkını muasır medeniyetler seviyesine çıkarmış ve Türkiye Cumhuriyeti, O’nun atmış olduğu sağlam temeller sayesinde, bir asrın ardından büyük bir güçle ilelebet sürecek varoluşunda yoluna devam etmektedir.

Türk Halkı, Kıbrıs’ta da Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesini kendisine örnek almış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, aynı Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Kıbrıs Türkü olarak her zaman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, bilimin ışığı ile ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle; başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurarak bugün bu topraklarda özgürce var olmamızı sağlayan şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, tüm gazilerimize ve mücahitlerimize de en derinden minnetlerimi sunarım.”