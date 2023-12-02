DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“3 Aralık tarihi; hayata engelli bireylerimizin penceresinden bakabilmek, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekerek bu konularda toplumsal bilinç ve farkındalık yaratmak amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir.

Ne yazık ki ülkemizde engelli bireylerimizin yaşam kalitesiyle ilgili çalışmalar yetersiz kalmakta, engelli bireylerimiz mevcut kent yaşamlarında pek çok zorlukla karşılaşmakta ve adapte olamamaktadır. Bu üzerine düşünmemiz ve sorunlara çözüm üretmemiz gereken bir konudur. Tabii ki 3 Aralık’ta engelli bireylerimiz için farkındalık yaratmak önemlidir. Ancak engelli bireylerimizin yaşam kalitesini artırmak, onların sorunlarını ve var olan eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için her gün çalışmamız gerekmektedir.

DAÜ, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden bir kurum olarak, geçmiş yönetimler döneminde kampüsünü engelli dostu hale getirmek için pek çok çalışma yapmış, bunun yanında toplumda farkındalık yaratmak ve toplumu bu konularda eğitmek amacıyla da çok sayıda seminer, etkinlik, atölye çalışması düzenlemiştir. Bir devlet üniversitesi olarak diğer konularda olduğu gibi böylesine önemli bir konuda da topluma öncülük etmek, doğru yolu göstermek görevlerimiz arasındadır. Engelli bireylerimizin engellerini ortadan kaldırarak kampüsümüzde her noktaya rahatlıkla erişebilecekleri ortamı yaratmak için gerekli altyapıyı uzun zaman önce oluşturmaya başlamıştık.

Üniversitemizi her konuda olduğu gibi bu konuda da daha da ileriye götürmek en önemli hedeflerimiz arasındadır. Önceki dönemlerde engelli dostu kampüs projesi belli bir noktaya getirilmişti. Ben ve ekibim de göreve geldiğimiz günden itibaren bu konuda da eksikliklerimizi tespit ederek tüm birimlerimiz ve imkanlarımızla bunların düzeltilmesi ve kampüsümüzün daha iyi hale getirilmesi için projeler üretmeye devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğini bir kez daha ifade eder, hayatı zorlaştıran tüm engellerin ortadan kalkacağı bir gelecek dilerim”