DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayınladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Öğretmenler Günü’nün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Başöğretmenliği” kabul ettiği gün olan 24 Kasım tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kutlanmakta olduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin dört bir yanında çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, bu onurlu meslekteki çalışmalarında başarılarının devamını dilerim. Bu vesileyle hayatta olmayan öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet diler, kendilerini sevgi ve saygı ile anarım.”

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23/11/2021 15:55