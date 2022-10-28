DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Hocanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü sebebiyle kutlama mesajı yayımladı. Prof. Dr. Hocanın, mesajında şunları kaydetti:

“Türk Halkı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşları ve Türk halkıyla birlikte vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, bir asırdır ayaktadır. Türk Halkı, Kıbrıs’ta da aynı bağımsızlık ruhuyla omuz omuza vermiş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Bu yüzden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, aynı Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.

Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurarak bugün bu topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, tüm gazilerimize ve mücahitlerimize minnetlerimizi sunarım.”

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28/10/2022 19:03