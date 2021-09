Hocanın: “Dünya genelindeki yükselişimiz KKTC için büyük bir gurur kaynağıdır”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Dünya’da yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda DAÜ’nün 501-600 bandına yükselişi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarihinde böyle büyük bir başarıya ulaşan ilk ve tek üniversite olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Hocanın; “Tüm dünyada yaşanan genel düşüş ve listeye yeni eklenen 136 üniversite olmasına rağmen, Üniversitemiz 801-1000 bandından 300 sıra birden ilerleyerek büyük bir yükselişle 501-600 bandına yerleşmiştir. Türkiye üniversiteleri arasında ise 8. sıradan; Bilkent, Hacettepe, İTÜ, ODTÜ gibi üniversiteleri geride bırakarak, Koç ve Sabancı Üniversiteleri ile birlikte aynı bandda yer almış ve 2. sıraya yerleşmiştir. Üniversitemiz her yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’de yine birinci sırayı elde etmiştir. Kıbrıs adası genelinde ise University of Cyprus’un ardından Cyprus University of Technology ile aynı banda yerleşerek ikinci sırayı almıştır. 2018 ve 2019 sıralamalarında 601-800 bandında yer alan DAÜ, 2020 ve 2021 sıralamalarında 801-1000 bandına gerilemişti. DAÜ’nün 2022 sıralamasında 501-600 bandında yer alması ve dünya genelindeki bu önemli yükselişi doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi olduğu gibi, aynı zamanda da tüm KKTC için büyük bir gurur kaynağıdır.” şeklinde konuştu.

“En İyi Olduğumuz Alanlar Uluslararası Görünüm ve Atıflar”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın listeye alınan üniversitelerin öğretim, araştırma, atıflar, endüstriyel gelir ve uluslararası görünüm kriterlerine göre değerlendirildiğini ifade ederek, DAÜ’nün en iyi olduğu alanların uluslararası görünüm ve atıflar olduğuna dikkat çekti. “Ambargolar altındaki ülkemizde, eğitimin ambargo tanımadığının kanıtıyız.” diyen Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün kadrosunda yer alan uzman bilim insanlarının yapmış oldukları yayınların da bu başarıda büyük katkısı olduğuna vurgu yaptı.

“Tüm DAÜ Ailesi’ne Teşekkürlerimi Sunarım”

Bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün kaliteli eğitim verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın; “Üniversite olarak eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında önemli bir rol üstlenmekteyiz. DAÜ yükseköğretim alanının en önemli kurumlarından biridir ve gerek sahip olduğu akreditasyonlar, gerekse akademik, bilimsel ve sosyal alanlardaki başarıları ile bunu kanıtlamaktadır. Söz konusu başarının elde edilmesi için katkı sağlayan tüm DAÜ Ailesi’ne teşekkürlerimi sunarım. Üniversitemizin hızlı yükselişi ve büyümesinin devamı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

07/09/2021 15:44