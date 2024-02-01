DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç: DAÜ Mezunları Fark Yaratır

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, 30 Ocak 2024 Salı günü, saat 16:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Törende doktora ve yüksek lisans mezunları diplomalarına kavuştu. Törene; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri, Rektör Yardımcıları, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (LEÖAE) Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy ve Müdür Yardımcıları, Senato Üyeleri, Öğretim Üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı. Tören BRT 3, DAÜ TV ve DAÜ’nün sosyal medya hesaplarından (Youtube – https://www.youtube.com/user/eastmeduniv ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) tüm dünyaya canlı olarak yayınlandı.

2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezunları’nın müzik ve alkışlar eşliğinde alana girişi ile başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atakan Sarı ile Keman Sanatçısı Başak Elcil’in müzik dinletisi ve mezunlar adına DAÜ Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı Mezunu Şerife Engür ile DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Doktora Programı Mezunu Nessma Amin Qasem Alhammadi’nin konuşmaları ile devam etti.

“DAÜ Mezunları Fark Yaratır”

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün bugüne kadar vermiş olduğu mezun sayısının, 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet törenlerinde diplomalarını alacak olan mezunlarla birlikte 72 bini aşmış olacağını belirterek, DAÜ’nün dünyanın dört bir yanına yayılmış mezunları ile her daim gurur duyduğunu kaydetti. DAÜ’nün uluslararası başarıları ve sahip olduğu akreditasyonlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’de bu dönem 105 farklı ülkeden 16,300’ün üzerinde öğrencinin eğitim aldığını ve dünyanın her bölgesinden öğrenciye sahip dev bir eğitim kurumu olduklarını aktardı. Prof. Dr. Kılıç, bilimin ışığıyla parlayan DAÜ’nün başarılı mezunlarını ve ailelerini tebrik ederek, DAÜ mezunlarının dünyanın neresinde olursa olsun mesleklerinde fark yaratan başarılı bireyler olacaklarına işaret etti.

“DAÜ’de Yanan Bilim Meşalesini Gururla Taşıyacaksınız”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, bugünün mezunlar için haklı bir gurur günü olduğunu, mezunların hem ailelerini ve sevdiklerini, hem de DAÜ’yü gururlandırdığını kaydetti. Mezunların dünyanın dört bir yanından eğitim adası olan KKTC’ye gelerek en iyi eğitimi aldıklarını ifade eden Dr. Özcenk, hayatlarında açtıkları yeni sayfada DAÜ’de aldıkları kaliteli eğitimin faydalarını mutlaka göreceklerine vurgu yaptı. Mezunları, aileleri, hocaları ve tüm DAÜ personeline teşekkürlerini ileten Dr. Özcenk, DAÜ mezunlarının dünyanın neresinde olursa olsun DAÜ’de yanan bilim meşalesini gururla taşıyarak daima bilim yolunu aydınlatacaklarına dair hiçbir şüpheleri olmadığını aktardı. Dr. Özcenk tüm mezunlara hayatlarında başarılar diledi.

Mezunlar Diplomalarına Kavuştu

2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından tez danışmanlarına plaket ve doktora mezunlarına diplomalarının verilmesiyle devam etti. Törende Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da doktora mezunlarına diploma takdiminde bulundu. Yüksek lisans mezunlarına LEÖAE Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy ile Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Kağan Günçe ve Prof. Dr. Ahmet Rizaner tarafından diplomalarının takdiminin ardından tören, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç eşliğinde 10’dan geriye sayılması ve öğrencilerin büyük bir coşkuyla keplerini havaya atması ile sona erdi.