DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla Anma Mesajı Yayımladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 41. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Prof. Dr. Kılıç söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

15 Ocak tarihi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri, Dr. Fazıl Küçük’ün aramızdan ayrılışının yıl dönümüdür ve bizler, büyük bir minnet ve saygı ile onu anıyoruz. Halkımızın bağımsızlık sürecinde ve özellikle Türk toplumunun haklarının savunulmasında aktif bir rol oynayan Dr. Küçük, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük, eşitlik ve onurlu bir yaşam hakkı için verdiği mücadelenin önderiydi. Hayatını, halkının haklarını savunmaya, Kıbrıs Türkü’nün kültürünü ve kimliğini korumaya adamış, her türlü zorluğa karşı direncini asla kaybetmemiştir.

Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs'ın İngiliz yönetimindeki döneminde, Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmak adına büyük bir mücadele vermiştir. Kıbrıs Türk Halk Partisi'nin kurucusu olan ve 1959 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir rol oynayan Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak da 1973 yılına kadar halkına hizmet etmiştir.

Halkının sesi olmuş, mücadeleye liderlik etmiş ve Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık yolunda atılan her adımında onlara öncülük etmiştir. Dr. Fazıl Küçük, sadece iyi bir siyasetçi değil, aynı zamanda halkına ilham veren bir doktor ve gazeteciydi. Onun düşünceleri, idealleri ve mücadele azmi, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinin temellerini oluşturmuştur.

Onun mirası ve hatırası, bir halkın özgürlük mücadelesine duyduğu inanç ve kararlılıkla yaşamaya devam edecektir. Dr. Fazıl Küçük’ü saygı ve rahmetle anıyor; onun gösterdiği yolda, her zaman ileriye doğru adımlar atacağımıza olan inancımızı yineliyoruz.