DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Bahar Mezunları İçin Yemin Töreni Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için Mesleki Yemin Töreni’ni düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, törene DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Akademik İşler Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, Lisansüstü, Eğitim, Öğretim ve Araştırıma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam ile fakülte öğretim üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi Erkan Dağlı ve Piyanist Atakan Sarı müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Birincisi Seran Çetintaş, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans Programı birincisi Zilan Çelik mezunlar adına birer konuşma gerçekleştirdi. Törende Sağlık Bilimleri Fakültesi İngilizce programlarını temsilen ise Hemşirelik Bölümü mezunu ve aynı zamanda fakülte ikincisi Ndey Penda Mboob konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Malkoç’un öğrencilere hediye takdiminde bulunmasının ardından fakülte ve yüksekokul birincileri yaş kütüğüne isim plakasını çaktı.

Yemin Töreni’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Malkoç, Fakültenin misyonu ve hedefi hakkında bilgiler vererek, öğrencilerin mezuniyetlerinde emeği olan herkese teşekkürlerini iletti. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Malkoç, “Değerli meslektaşlarım, zorlu bir eğitim sürecinin ardından bir dönemi kapatıp başka bir döneme merhaba diyorsunuz. Sağlık Bilimci olmak büyük sorumluluk gerektirir. Meslek yemininize sadık kalarak mesleğinizi icra edeceğinize inanıyorum. Yolunuz açık ve başarılarla dolu olsun” dedi.

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, DAÜ hakkında bilgiler vererek, sağlık alanında atılan atılımlardan gurur duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Hocanın, KKTC’deki üniversiteler arasında eğitimde kalite, araştırma ve topluma hizmet alanlarında DAÜ’nün "her zaman lider konumda" olduğunu, eğitimde kaliteyi çeşitli akreditasyon kuruluşlarından aldığı belgeler ile tescillediğini söyledi. Prof. Dr. Hocanın, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin dünya standartlarında eğitim verdiğinin de tescillendiğini ifade etti. Tüm öğrencilere başarılar dileyen Prof. Dr. Hocanın, mezunlara seslenerek KKTC’de bir evleri olduğunu ve DAÜ’nün kapılarının onlara her zaman açık olduğunu belirtti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, tören için yolladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Hepiniz eğitimlerinizi tamamlayıp ellerinizde diplomalarınızla gururla ailelerinizin ve bizim karşımızdasınız. Sizleri ve fedakar ailelerinizi kutlarım. Hepiniz sağlığın birer paydaşısınız. Yemininize sadık kalacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun”

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile Ağız ve Dış Sağlığı, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme ve Ortopedik Protez ve Ortez ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, Program Koordinatörleri eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini düzenlenen tören ile okudular. DAÜ Sağlık Bilimleri ve Sağlık Yüksekokulu mezunları mesleklerine başlamadan önce yemin ederek, meslek yaşamları boyunca uyacakları ilke ve etik değerler üzerine bağlılıklarını bu yemin ile ifade ettiler. Mezunlar, yeminlerini okumalarının ardından keplerini attı.

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07/07/2022 14:10