DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bir ilke imza attı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Consortium of Institutes of Higher Education in Healthand Rehabilitation in Europe (COHEHRE) “Avrupa Sağlık ve Rehabilitasyon Yükseköğretim Enstitüleri Konsorsiyumu”na kabul edildi.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bu yeni üyeliği ile COHEHRE üyesi olan Avrupa Birliği üniversiteleri ile eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında paylaşımda bulunmayı ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrenci ve öğretim elemanlarının bu alanlarda desteklenmesini hedefliyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, COHEHRE 1990 yılında kurulmuş ve 12 farklı Avrupa ülkesinden 42 üye üniversiteyi bünyesinde bulunduran ve Avrupa Topluluğu Ülkelerinde sağlık alanındaki yükseköğretim kurumlarında sosyal ağ kurulmasını hedefleyen bir organizasyon.

COHEHRE ayrıca öğretim, öğrenme ve araştırma alanında uluslararası boyuttaki mevcut ve gelecekteki en iyi uygulamaları paylaşarak üyelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

COHEHRE Avrupa’da, üye üniversiteler aracılığı ile ortak araştırma projelerinin geliştirilmesine katkı koymakla birlikte, eğitim modellerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesini teşvik ederek sağlık hizmetlerinde mesleki iş birliğinin artırılmasını hedefliyor.