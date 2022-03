DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Down Sendromlu Bireylerle Egzersiz Saati Etkinliği Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle 21 Mart 2022 Pazartesi günü, saat 10:00’da Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde “Down Sendromlu Bireylerle Egzersiz Saati” etkinliği düzenledi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dünyada her yıl farklı etkinlikler ile karşılanmaktadır. DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Emine Handan Tüzün, Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer ve Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu sorumluluğunda düzenlenen etkinlikte Merkezi Down Sendromlu bireyler için egzersiz ve fiziksel aktivitenin önemine değinildi. Düzenli uygulanan egzersiz programlarının özellikle yetişkin döneminde Down Sendromlu bireylerin yaşayabileceği kalp-damar ve akciğer sorunlarını azaltabileceğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer, bu konuda ailelerin ve rehabilitasyon ekibinde yer alan üyelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Mağusa Özel Eğitim Merkezi ve İrfan Nadir 18 yaş üstü Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde eğitim alan Down Sendromlu bireylerin davet edildiği organizasyonda Yrd. Doç. Dr. Değer ve araştırma görevlisi Uzman Fizyoterapist Yaşam Direl tarafından 30 dakikalık egzersiz programı uygulandı. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencileri yanında DAÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim alan lisans öğrencileri de etkinliğe katılarak destek verdi. Yrd. Doç. Dr. Değer, 21 Mart Dünya Down Sendromu farkındalık gününün çok anlamlı olduğunu ve özel gereksinimli bireylerde egzersizin önemini hatırlatmak için bir fırsat olduğunu ifade ederek aynı etkinliğin 22 Mart 2022 Salı günü, Lefkoşa Türk Belediyesi desteği ile Lefkoşa’da da gerçekleştiğini kaydetti.

