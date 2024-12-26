DAÜ'de Paramedik mesleğiyle ilgili seminer düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Paramedik Lisans ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programları, 22 Aralık Dünya Paramedikler Günü kapsamında, 23 Aralık 2024 Pazartesi günü, saat 10.30’da, Türkiye’nin ilk Paramedik ve Paramedik Eğiticisi olan Dr. Semra Çelikli’nin sunumuyla tek oturum şeklinde çevrim içi bir seminer gerçekleştirdi.

Program, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un açılış konuşmasıyla başladı. Açılışın ardından, Dr. Semra Çelikli “Paramedik Mesleğinde Dün, Bugün ve Yarın” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Dr. Çelikli, sunumunda paramedik mesleğinin tarihsel gelişimi, bugünkü çalışma koşulları ve gelecekteki hedeflerine ilişkin kapsamlı bilgiler aktardı.

Öğrencilerin mesleki yolculuklarına rehberlik edecek bilgilerin paylaşıldığı sunum, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından, Dr. Çelikli’ye teşekkür belgesinin sunulması ile sona erdi.

Dr. Semra Çelikli Kimdir?

Dr. Semra Çelikli, 1992 yılında Türkiye’de ilk Paramedik programının açılması amacıyla Kanada'da bulunan Cambrian College'e eğitime gönderilmiştir. Aldığı eğitimin ardından 1993 yılında Türkiye’ye dönerek, ilk Paramedik Programını hayata geçirmiş ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmiştir. Dr. Semra Çelikli, Türkiye’deki ilk Paramedik ünvanına sahip olup, bu alanda eğitim vermeye devam etmektedir