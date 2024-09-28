DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Yeni Öğrencilerine Merhaba Dedi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde fakültede eğitim alacak olan öğrencilerine hem fakülteyi tanıtmak hem de hoş geldin demek adına tören düzenledi.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Şampiyon Melekler Amfi’sinde saat 10:00’da gerçekleştirilen törene DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, Bölüm Başkanları, fakülte öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

“DAÜ, Sizler İçin Büyük Bir Şans”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilen açılış konuşmaları ile başlayan törende DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Malkoç, yeni akademik dönemde DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu çatısı altında eğitim alacak olan tüm öğrencilere hoş geldiniz dedi. Gerek akademik gerek fiziksel gerekse üniversite olarak KKTC’nin ve Türkiye’nin ilk sıralarında yer alan DAÜ’de eğitim alacak olan öğrencilere seslenen Prof. Dr. Malkoç, “DAÜ’de eğitim alacak olmanız sizler için büyük bir şans. DAÜ’yü ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni seçtiğiniz için sizi kutlarım. Hayatınız boyunca alacağınız tatmin duygusu sizleri mutlu edecektir.” ifadelerini kullandı. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin misyonu ve vizyonu hakkında detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Malkoç, fakültenin hedefleri konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Fakülte ve Yüksekokulun akademik kadrosu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Malkoç, herhangi bir sıkıntı ile karşılaştıklarında rahatlıkla öğretim üyeleri ile irtibata geçebileceklerini aktardı. Prof. Dr. Malkoç, başarılı bir akademik dönem geçirmelerini temenni ederek tüm öğrencilere akademik hayatlarında başarılar diledi.

“İnsan Hayatına Dokunacaksınız”

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karatepe gerçekleştirdiği açılış konuşmasında katılan herkese hoş geldiniz diyerek, KKTC’nin yasayla kurulmuş ilk ve tek devlet üniversitesi olan DAÜ’nün bilgi, bilim, bilgelik ve gelecek sloganıyla öğrencilerine en üst düzeydeki eğitim ve araştırma imkanlarını sunduğunu ve yükseköğretime öncülük ettiğini vurguladı. Prof. Dr. Karatepe DAÜ’nün kurulduğu günden itibaren 45 yıllık tarihine 12 fakülte ve 4 yüksekokul sığdırarak bir dünya markası haline geldiğini belirtti. DAÜ’nün elde ettiği akreditasyonlar, ulusal ve uluslararası iş birlikleri, çeşitli üyelikler, sayısız akademik çalışmalar ve bir o kadar da sosyal-kültürel etkinliklerle gerçek bir dünya üniversitesi olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatepe, DAÜ’nün 2009 yılından başlayarak sağlık ile ilgili yatırımlarını hızlandırdığını belirtti. Prof. Dr. Karatepe, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin de araştırma alanında kendini gösterme zamanı geldiğine inandığını belirterek en az bir program altında Shanghai Sıralama Listesi’nde yerini almasını temenni etti. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Karatepe “Sağlık alanında görev yapacak olmanın sorumluluğunu ve onurunu taşıyacak olan sizler, insan hayatına dokunmanın ne kadar değerli olduğunu her zaman aklınızda tutmalısınız. Sağlık hizmetlerinin temelinde insan sevgisi, merhamet, sabır ve özen yatmaktadır. Bu değerleri eğitim ve meslek hayatınız boyunca rehber edinmenizi diliyorum. 2024 – 2025 Akademik Yılı hepimiz için hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.