DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hemşireler Haftası Etkinliği Düzenlenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü tarafından 12-18 Mayıs Uluslararası Hemşireler Haftası kapsamında çevrim içi “Hemşirelik Haftası Kutlama Programı” düzenlenecek. 18 Mayıs 2021 Salı günü, 13:30 – 15:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan programda, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ’ın moderatörlüğünde “Uluslararası Hemşireler Birliği 2021 Teması ve Pandemi Döneminde Hemşire Olma” başlıklı panel yer alacak. Aynı zamanda “İntörn Öğrencilerimizden Hemşirelik Öyküleri: Pandemi Sürecinde Mezuniyete Doğru” başlıklı öykü yarışması yapılacak.

Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Takdim Edilecek

Panelde; DAÜ Sağlık Bliimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Fırat Kılıç, Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Uzm. Hem. Seher Akbaş ve öykü yarışmasında dereceye giren öğrenciler konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlik programı kapsamında, Doç. Dr. Kılıç “Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses”, Uzm. Hem. Akbaş da “Pandemi Döneminde Klinik Hemşiresi Olmak” başlıklı konuşmalar gerçekleştirecek. Program, öykü yarışmasında ilk üçe giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ile sona erecek.

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17/05/2021 14:42