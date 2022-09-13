DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Lise Öğrencilerine Yönelik Yaz Atölyesi Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) lise öğrencilerine yönelik olarak organize edilen Yaz Atölyesi kapsamında, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde atölye çalışmaları gerçekleştirildi. 15-26 Ağustos 2022 tarihlerinde 10:30-15:30 saatleri arasında yapılan atölyelerde, liseli öğrencilere sağlık bilimlerinin farklı alanlarıyla ilgili iki hafta boyunca teorik ve pratik eğitimler verildi.

Atölye çalışmaları, 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü, DAÜ Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından verilen “Sağlık ve Ekonomi” başlıklı eğitim ile başladı. 16 Ağustos 2022 Salı günü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından “Kaslar Nasıl Çalışır? Dengede Kalma” ve “Denge Değerlendirmesi ve Tedavisi” başlıklı dersler verildi. 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü, öğleden önce teorik ve öğleden sonra pratik olmak üzere, beslenme durumunun saptanmasına ilişkin, vücut ağırlığı değerlendirme uygulama atölyesi gerçekleştirildi. 18 Ağustos 2022 Perşembe günü ise öğleden önce teorik ve öğleden sonra pratik olmak üzere, besin kimyası ve analizlerine ilişkin, karbonhidratlarla ilgili renk değişimi reaksiyonları uygulama atölyesi yapıldı. 19 Ağustos 2022 Cuma günü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından, kas iskelet sistemine yönelik değerlendirmeler ve riskler ile omurga dizilim bozukluklarına yönelik eğitimi verildi.

Öğrencilere Katılım Sertifikası Takdim Edildi

Atölye çalışmalarının ikinci haftası, 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından verilen teorik ve pratik solunum testleri, tansiyon ve nabız ölçümü eğitimleri ile başladı. Sonrasında yürüme testleri yapıldı. 23 Ağustos 2022 Salı günü, Hemşirelik Bölümü tarafından, bağımlılık ve stresle baş etme, öğleden sonra ise Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından teorik ve pratik biomotor yetilerin değerlendirilmesi eğitimi verildi. Atölye çalışmaları, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü, beslenme ilkelerine yönelik uygulamalar ile devam etti. Sabah seansında sağlıklı beslenme ve sağlıklı atıştırmalık hazırlama atölyesi ile öğleden sonra besinlerin saklanması, hazırlanması ve pişirilmesi uygulama atölyesi düzenlendi. 25 Ağustos 2022 Perşembe günü, Hemşirelik Bölümü tarafından üreme sağlığı ve cinsel sağlık eğitimleri ile flört şiddeti ve genital hijyen eğitimleri verildi. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleşen yaz atölyesi, 26 Ağustos 2022 Cuma günü Hemşirelik Bölümü tarafından verilen teorik ve pratik temel yaşam desteği eğitimlerinin ardından, liseli öğrencilere katılım sertifikalarının takdim edilmesi ile sona erdi.

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13/09/2022 12:20