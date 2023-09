DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü Mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ – Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAÜ – SAYMER) Başkanı Doç. Dr. Ender Angın, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Doç. Dr. Angın, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu 1996 yılında konfederasyonun resmi olarak ilk toplantı günü olan 8 Eylül’ü ‘Dünya Fizyoterapi Günü’ olarak kabul etmiştir. Dünya Fizyoterapi Günü her yıl 8 Eylül’de çeşitli etkinliklerle dünyanın birçok yerinde kutlanılıyor. Bu yıl Dünya Fizyoterapistler Derneği tarafından bugüne özel olarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun önemli bir konusu olan artrit (eklem iltihabı) konusuna odaklanılacağı açıklandı. Artrit konusunda özellikle romatoid artrit ve aksiyal spondiloartrit (omurgayı tutan romatizmal hastalık) de dahil olmak üzere bazı inflamatuar artrit türlerine derinlemesine önem verileceği bildirildi. 2023 teması olan Artritler, her yaş grubunda görülmekle birlikte bireylerin günlük yaşam aktivitelerini ciddi şekilde etkileyen eklemlerde kısıtlanmalara yol açan bunlara bağlı olarak ağrıların oluşmasına neden olan ve yaşam kalitesi ciddi şekilde azaltan akut veya kronik olarak seyreden hastalıklardır. Tüm bu bulguların azaltılmasında fizyoterapistler çeşitli Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yöntemlerinden faydalanarak bireylere hastalığın her aşamasında yardımcı olabilmektedirler.

DAÜ - SAYMER, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde tam donanımlı laboratuvarları ve alanında uzman kadrosu ile resmi yönetimin devralındığı Mart 2016 tarihinden bu yana kaliteli sağlık hizmeti sunmaktadır. Toplum sağlığını geliştirme yanında öğrenci eğitimini de sağlayan merkez, sağlık alanındaki yenilikleri takip etmeyi ilke edinerek gelişmeye devam etmektedir. Merkez bünyesinde yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmetleri ile yaralanma, hastalık veya engellilik sonrasında kaybettiği hareket ve fonksiyon yeteneğini iyileştirmeye katkı sağlanmaktadır. Multidisipliner bir ekibin üyesi olan Fizyoterapistler bireylere, maksimum hareket ve fonksiyonel kabiliyetlerini sürdürmeleri, geliştirmeleri ya da iyileştirmeleri konusunda kanıta dayalı yöntemler kullanarak hizmet ederler. DAÜ - SAYMER bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmetleri, alanında uzman fizyoterapistler tarafından güncel yöntemlerle devam etmektedir. Merkezden Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun birçok farklı alanında hem halkımız, hem de fizyoterapi mezun adayları faydalanmaktadır. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve DAÜ - SAYMER olarak tüm fizyoterapistlerin ‘Dünya Fizyoterapi Günü’nü kutlarız.”

