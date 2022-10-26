DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden “Meme Kanserinin Farkındayım” Semineri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Antik Mağusa Vakfı iş birliğiyle “Meme Kanserinin Farkındayım” konulu seminer gerçekleştirildi. Meme kanserine karşı farkındalığın artması adına düzenlenen seminer 25 Ekim 2022 Salı günü, saat 18:00’de Magusa Gelişim Akademisi’nde yapıldı. Seminer ayrıca, 28 Ekim Cuma günü, saat 18:00’de Beyarmudu Sosyal Tesisleri’nde de gerçekleştirilecek.

Söz konusu seminerde DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dilek Karaoğlan “Meme Kanseri Farkındalığı”, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan “Kanserin Oluşum ve Önlenmesinde Beslenmenin Rolü” ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Uzm. Fzt. Ferdiye Zabit “Meme Kanseri Tedavisinde Fiziksel Egzersiz” ve “Lenfödeme Yönelik Yaklaşımlar” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Ekim ayının meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak anıldığını belirterek bu ay farkındalık yaratmak adına birçok etkinliğin yapıldığını vurguladı. Prof. Dr. Malkoç, üniversitelerin görevlerinin sadece eğitim vermek ve öğrenci yetiştirmek olmadığına değinerek aynı zamanda toplum sağlığına da katkı sağlamak olduğunu belirtti. Antik Mağusa Vakfı ile yapılan iş birliği sonucunda yapılan ortak seminerlerin verimli geçmesini temenni etti.

Antik Mağusa Vakfı Başkanı Resmiye Canaltay, Antik Mağusa Vakfı olarak her yıl Ekim ayında, meme kanserine yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini, toplumdaki tüm kadınların bu konu ile farkındalık sahibi olmalarını amaçladıklarını, bu konuda üniversitelerle iş birliğinin ve erken tanının son derece önemli olduğunu aktardı.

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26/10/2022 16:11