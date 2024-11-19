DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Yeni Yüksek Lisans Ve Doktora Programı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitim programlarına iki yeni program ekledi. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü tarafından yürütülen “Egzersiz ve Spor Bilimleri” alanında yeni tezli yüksek lisans programı ile Hemşirelik Bölümü tarafından yürütülen “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği” alanında doktora programında eğitim vermeye başladı.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı olan ve eğitim dilinin Türkçe olduğu söz konusu programlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yabancı uyruklu öğrenciler başvurabiliyor.

Egzersiz ve Spor Bilimleri yüksek lisans programı spor fizyolojisi, antrenman teorisi, araştırma yöntemleri, performans ölçümü, kinesiolojik yaklaşımlar ve egzersiz biyokimyası gibi konular üzerine eğitim verirken, spor yönetimi, çocuklarda antrenman süreci ve spor yaralanmalarında koruyucu yaklaşımlar gibi alanlarda da bilgi sunuyor. Program ayrıca öğrencilerin spor bilimleri alanında ileri düzeyde bilgi ve beceri kazanmalarını hedefliyor.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği doktora programında ise hemşireliğin temel araştırma alanlarına odaklanarak, bireylerin sağlık düzeylerini koruma ve geliştirme, hastalıkların önlenmesi, hemşirelik girişimlerinin analizi, bakım yöntemlerinin geliştirilmesi gibi konularda eğitim vermeyi hedefliyor. Program ayrıca, klinik karar verme, sağlık bakım sistemleri, yaşanan problemlere yönelik strateji geliştirme, cerrahide yeni teknolojik gelişmeler, onkolojik cerrahi hemşireliği, travma ve acil cerrahi hemşireliği, ameliyathane ve yoğun bakım hemşireliği ile transplantasyon hemşireliği konularına yönelik de öğrenim imkânı sağlıyor.

Başvurular Çevrim İçi Olacak

Yüksek lisans programına başvuracak olan adayların alanla ilgili konularda lisans diplomasına, doktora programına yapılacak başvurularda ise lisans ve yüksek lisans diplomalarına sahip olması gerekmektedir. Programlar ile ilgili detaylı bilgiye (0392) 630 30 67 veya (0392) 630 39 39 numaralı telefonlardan veya [email protected] mail adresinden, başvurular ile ilgili bilgiye ise DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün resmi sayfası olan https://grad.emu.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilir.