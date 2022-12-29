DAÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 4. Paramedik Sempozyumu’nu Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu tarafından, 22 Aralık Paramedikler Günü kapsamında 4’üncü Paramedik Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyum, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un açılış konuşması ile başladı. “Taktik Tıp Oturumu” başlıklı birinci panelde Öğretim Görevlisi Tarık Balcı’nın “Taktik Acil Yaralı Bakımı” ve “Taktik Acillerde Tahliye Yöntemleri”, Paramedik Arzu Şahin’in “Taktik Tıpta Kanama Durdurma Yöntemleri” ile Paramedik Murathan Kaya ve Paramedik Sercan Gökpınar’ın “Vaka Uygulamaları” başlıklı sunumları gerçekleşti. Birinci panelin moderatörlüğünü, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehtap Malkoç yürüttü.

Öğrenciler Uzmanlardan Uygulamalı Eğitim Aldı

“Afet Tıbbı Oturumu” başlıklı ikinci panelde ise; Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyeleri Mustafa Feridun Çelikmen’in “Afetlerden Korunma ve İlk Yardım”, Emin Gökhan Gençer’in “Afetlerde Karşılaşılan Başlıca Tıbbi Sorunlar” ve Mustafa Yazıcıoğlu’nun “Afetlerde Triyaj” başlıklı sunumları gerçekleşti. 4’üncü Paramedik Sempozyumu, panellerin tamamlanmasının ardından Özel Oturum ile devam etti. Özel Oturum’da Paramedik Gülşah Aşkar’ın “KKTC’de Acil Yardım Ambulansında Çalışmak” ve Paramedik Arzu Şahin’in “KKTC’de Paramedik Olmak” başlıklı konuşmaları yer aldı. DAÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda, öğrenciler uzmanlardan uygulamalı eğitim alma fırsatı da yakaladı. Sempozyum soru-cevap kısmının ardından, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.

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29/12/2022 11:48