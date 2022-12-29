DAÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Paramedik Sempozyumu düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu tarafından, 22 Aralık Paramedikler Günü kapsamında Paramedik Sempozyumunun dördüncüsü gerçekleştirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un da açılışta konuşma yaptığı sempozyumda, öğrenciler uzmanlardan uygulamalı eğitim alma fırsatı da yakaladı.

“Taktik Tıp Oturumu” başlıklı birinci panelde Öğretim Görevlisi Tarık Balcı’nın “Taktik Acil Yaralı Bakımı” ve “Taktik Acillerde Tahliye Yöntemleri”, Paramedik Arzu Şahin’in “Taktik Tıpta Kanama Durdurma Yöntemleri” ile Paramedik Murathan Kaya ve Paramedik Sercan Gökpınar’ın “Vaka Uygulamaları” başlıklı sunumları gerçekleşti. Birinci panelin moderatörlüğünü, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehtap Malkoç yürüttü.

“Afet Tıbbı Oturumu” başlıklı ikinci panelde ise; Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyeleri Mustafa Feridun Çelikmen’in “Afetlerden Korunma ve İlk Yardım”, Emin Gökhan Gençer’in “Afetlerde Karşılaşılan Başlıca Tıbbi Sorunlar” ve Mustafa Yazıcıoğlu’nun “Afetlerde Triyaj” başlıklı sunumları gerçekleşti. 4’üncü Paramedik Sempozyumu, panellerin tamamlanmasının ardından Özel Oturum ile devam etti. Özel Oturum’da Paramedik Gülşah Aşkar’ın “KKTC’de Acil Yardım Ambulansında Çalışmak” ve Paramedik Arzu Şahin’in “KKTC’de Paramedik Olmak” başlıklı konuşmaları yer aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu tarafından, 22 Aralık Paramedikler Günü kapsamında Paramedik Sempozyumunun dördüncüsü gerçekleştirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un da açılışta konuşma yaptığı sempozyumda, öğrenciler uzmanlardan uygulamalı eğitim alma fırsatı da yakaladı.

“Taktik Tıp Oturumu” başlıklı birinci panelde Öğretim Görevlisi Tarık Balcı’nın “Taktik Acil Yaralı Bakımı” ve “Taktik Acillerde Tahliye Yöntemleri”, Paramedik Arzu Şahin’in “Taktik Tıpta Kanama Durdurma Yöntemleri” ile Paramedik Murathan Kaya ve Paramedik Sercan Gökpınar’ın “Vaka Uygulamaları” başlıklı sunumları gerçekleşti. Birinci panelin moderatörlüğünü, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehtap Malkoç yürüttü.

“Afet Tıbbı Oturumu” başlıklı ikinci panelde ise; Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyeleri Mustafa Feridun Çelikmen’in “Afetlerden Korunma ve İlk Yardım”, Emin Gökhan Gençer’in “Afetlerde Karşılaşılan Başlıca Tıbbi Sorunlar” ve Mustafa Yazıcıoğlu’nun “Afetlerde Triyaj” başlıklı sunumları gerçekleşti. 4’üncü Paramedik Sempozyumu, panellerin tamamlanmasının ardından Özel Oturum ile devam etti. Özel Oturum’da Paramedik Gülşah Aşkar’ın “KKTC’de Acil Yardım Ambulansında Çalışmak” ve Paramedik Arzu Şahin’in “KKTC’de Paramedik Olmak” başlıklı konuşmaları yer aldı

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29/12/2022 12:36