DAÜ Sanat Günleri Muhteşem Resital ile Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya organizasyonunda, Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen “DAÜ Sanat Günleri”, “Bir Yazarla Piyanistin Buluşması” isimli resital ile başladı. 13 Ekim 2022, Perşembe akşamı saat 19:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen söz konusu resitale CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Daire Müdürü Mine Emiroğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi (VYK) Anıl Kaya ile DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı.

Yazar Kürşat Başar ile Piyanist Rüya Taner’i bir araya getiren söz konusu resitalde dünyaca ünlü konser piyanisti Rüya Taner ve uzun yıllardır müzik sahnesinde saksafonu ile yüzlerce konser veren ve iki albüm çıkaran Kürşat Başar klasik müzik ve otantik eserlerden oluşan özgün bir repertuvar ile sahne aldı.

Resitalin başında konuşan Kürşat Başar, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek resitali organize eden tüm ekibe teşekkürlerini iletti. Proje hakkında bilgiler veren Başar, projenin prömiyerini geçen hafta Lizbon’da gerçekleştirdiklerini belirterek, bu akşam ikinci kez sergileyeceklerini vurguladı. Resitalin ilk bölümünde Rüya Taner’in klasik müziğin farklı kutuplarından örnekler sunacağını belirten Başar, güzel bir akşam geçmesini temenni etti. Resital sonunda Prof. Dr. İşçioğlu, tüm sanat severler adına teşekkürlerini ileterek Rüya Taner’e ve Kürşat Başar’a plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

DAÜ Sanat Günleri 9 Kasım 2022 Tarihine Kadar Devam Edecek

DAÜ Sanat Günleri, 14 Ekim 2022 Cuma günü saat 18:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Osman Keten’in 44 yıllık sanat serüvenini içeren “Belirlenmemiş ve Şekillenmemiş Öz” retrospektif sergisi ile devam edecek. Ayrıca, 20 Ekim 2022 Perşembe günü, saat 10:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “Birlikte Yaratıyoruz” isimli atölye çalışması düzenlenecek. Ardından program kapsamında 26 Ekim 2022 Çarşamba akşamı, Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı Esaretten Özgürlüğe, 7 Kasım 2022 Pazartesi akşamı Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği tarafından sahnelenecek olan “Kutu Kutu” tiyatro oyunu ve 9 Kasım 2022 Çarşamba akşamı Neslihan Arslan, Nurhan Özenen ve Salih Bademci’nin yer aldığı Fanatik” isimli tiyatro oyunu yer alacak. Tiyatro oyunlarının tümü Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, saat 19:30’da halka açık ve ücretsiz olarak sahnelenecek.

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14/10/2022 16:58