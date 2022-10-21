DAÜ Sanat Günleri'nde 'Birlikte yaratıyoruz' etkinliği yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya organizasyonunda, DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen “DAÜ Sanat Günleri”, ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik olarak yapılan “Birlikte Yaratıyoruz” adlı atölye çalışması ile devam etti.

DAÜ Rektörlüğü tarafından yürütülen “Portreler, Stiller ve Hikayeleri Projesi” çerçevesinde düzenlenen etkinlik, 20 Ekim 2022 Perşembe günü, saat 10:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşti. Söz konusu atölye çalışmasına, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’nda öğrenim görmekte olan 7-11 yaş arası 15 ilkokul öğrencisi ve DAÜ personeli katıldı. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndaki sergi alanını gezen öğrenciler, sonrasında DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın eğitmenliğinde gerçekleşen atölyede kolaj çalışması yaptılar.

“Esaretten Özgürlüğe” Tiyatro Oyunu 26 Ekim’de

DAÜ Sanat Günleri birbirinden güzel tiyatro oyunları ile devam edecek. Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı Esaretten Özgürlüğe isimli tiyatro oyunu, 26 Ekim 2022 Çarşamba akşamı, saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek. Tiyatro AŞHK’ın yazdığı ve Hüseyin Köroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı oyun 1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan dönemi sahneye taşıyacak. Oyun, bir halkın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl esaretten kurtulup destanlar yazarak özgürlüğe ulaştığını anlatıyor. DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, tiyatro oyununa katılımın ücretsiz ve halka açık olduğu bildirildi.

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21/10/2022 12:40