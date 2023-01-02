DAÜ-SEM Bale ve Dans Okulu’ndan Yıl Sonu Gösterisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) Bale ve Dans Okulu öğrencilerinin Yıl Sonu Gösterisi, Rauf Raif Denktaş Kongre ve Kültür Sarayı’nda düzenlendi. Tuğçe Doygunel’in eğitmenliğinde uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren DAÜ-SEM Bale ve Dans Okulu öğrencileri, ailelerinin de yoğun ilgi gösterdiği gösteride tüm hünerlerini sergileme fırsatı buldu. Gösteriye DAÜ-SEM Başkanı Prof. Dr. Metin Ersoy da katıldı.

“Minik Kalplerin Emeği Gönülden Takdir Edildi”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bale ve Dans Okulu eğitmeni Tuğçe Doygunel, uzun bir süreden beridir emek verdikleri gösteriyi ailelerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, minik kalplerin ortaya koyduğu emeğin gönülden takdir edildiğini vurguladı. Doygunel, Akare Dans ve Spor Merkezi’ne de teşekkür ederek, gösteri kostümlerini hazırlayan Zehra Çevikel’e de şükranlarını sundu. Bale ve Dans Okulu öğrencilerine katılım ve teşekkür belgeleri okulun eğitmeni Tuğçe Doygunel ile Prof. Dr. Ersoy tarafından takdim edildi.

Eğitmen Tuğçe Doygunel’e Teşekkür

DAÜ-SEM Başkanı Prof. Dr. Metin Ersoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada; kültür, sanat ve sosyal aktivitelerin DAÜ-SEM çatısı altında toplanmasından mutlu olduklarını ifade ederek, gelecek yıllarda bu tür gösterileri daha geniş bir kitleyle buluşturmak istediklerini belirtti. DAÜ-SEM’in DAÜ’nün üniversite dışındaki yüzü olduğunu da söylerine ekleyen Prof. Dr. Ersoy, dans ve bale eğitmeni Tuğçe Doygunel’e ortaya koyduğu muhteşem koreografi ile minik kalplerin neler yapabileceğini gösterdiği için teşekkür etti.

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02/01/2023 15:06