DAÜ-SEM, “Programlanabilir Akıllı Sistemlerin Tasarımı Projesi” İçin Sucuoğlu’ndan Destek İstedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ-SEM yönetim kurulu üyeleri, “Programlanabilir Akıllı Sistemlerin Tasarımı Projesi”nin hayata geçirilmesi konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Merkezin bireysel ve mesleki gelişimini sağlamaya dönük eğitim programları ve faaliyetleri hakkında Bakan Sucuoğlu’na bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Orhan Korhan, merkez tarafından teknolojik ve bilimsel açıdan dünya dinamiklerine uyum sağlamak hedefiyle hazırlanan "Programlanabilir Akıllı Sistemlerin Tasarımı Projesi"nin hayata geçirilmesi konusunda Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Proje ile çocukların ve gençlerin yeni nesil elektronik, mekanik ve mikroişlemci/ mikrodenetleyici teknolojileri ile tanışmalarını hedeflediklerini anlatan Korhan; gençlerin öğrendikleri ile düşünüp, tasarlayıp, üretmelerine imkan tanımayı, güncel teknolojileri daha iyi anlayarak uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ülkede uygulanan eğitim sistemindeki eksikler nedeniyle çocukların düşünmekten, sorgulamaktan, tasarlamaktan ve üretmekten uzaklaştığına vurgu yapan Korhan, çocukların sınav kaygısı, cep telefonu ve tablet oyunları gibi, öğrenmeyi ve üretici zekâyı engelleyici bir takım etkenler nedeniyle, deneme yanılma ve düşünme metodolojilerinden de uzaklaştığına dikkat çekti.

Korhan, Proje ile çocukların ve gençlerin mekanik el becerilerini geliştirmesine, takım halinde çalışmasına ve teknolojiyi düşünerek üretmeyi öğrenmesine fırsat tanınacağını belirterek çocukların sahip oldukları fikirleri özgüvenle hayata geçirme imkanına sahip olacağını kaydetti.

Programlanabilir Akıllı Sistemlerin Tasarımı Projesi’ni ilgili paydaşları ve meslek örgütlerini ziyaret ederek kamuoyuna tanıtmak istediklerini belirten Korhan, DAÜ-SEM olarak ilerleyen teknolojiyi göz önünde bulundurularak eğitimler verme ve gençleri meslek edindirme misyonu ile çalıştıklarını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, yerel işgücü istihdamının önemine işaret ederek, Devlet Planlama Örgütü verilerine göre, ülkede 18-22 yaş arası 9800 işsiz genç olduğunun altını çizdi.

Ülkenin lokomotif sektörü olan turizm ve hizmet sektöründe çalışan KKTC vatandaşı sayısının aşağıya düştüğünü belirten Bakan Sucuoğlu, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında, KKTC vatandaşlarına Teşvik Prim Fonu’ndan sosyal güvenlik desteği verildiğini anımsattı. Tüzük kapsamının genişletilerek, özel sektörde çalışacak engelli vatandaşların sosyal güvenlik yatırımlarının da 48 ay süreyle devlet tarafından karşılanacağını açıklayan Sucuoğlu, 16 yaşından itibaren gençlerin yaz tatillerinde çalışmasını teşvik etmek için yeni projeler hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Bakan Sucuoğlu, yerel işgücü istihdamının desteklenmesini sağlayacak, gençlerin önünü açmasına fırsat yaratacak projelere destek vermeye her zaman hazır olduklarını söyleyerek sözlerini tamamladı.